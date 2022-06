Zimbrii adusi in Romania, subiectul unui amplu reportaj in "The Guardian": "Sunt foarte utili pentru biodiversitate"

De aproape trei ani Fundatia Conservation Carpathia repopuleaza padurile din Muntii Fagaras cu zeci de zimbri, gratie unui proiect finantat cu fonduri europene si mai multor parteneri. In cadrul proiectului LIFE Carpathia, finantat de Comisia Europeana prin programul LIFE si de Endangered Landscapes Programme, in toamna lui 2019 au poposit in Muntii Fagaras primii zimbri dupa mai bine de 200 de ani de la disparitia lor din padurile Romaniei. Zimbrii au venit dintr-o rezervatie din Germania si ... citeste toata stirea