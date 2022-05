Ziua Mondiala a Libertatii Presei, marcata in intreaga lume

In fiecare an, data de 3 mai, in intreaga lume este marcata Ziua Mondiala a Libertatii Presei, proclamata de catre Adunarea Generala a ONU in anul 1993, in urma unei recomandari adoptate in cadrul celei de-a XXVI-a sesiuni a Conferintei Generale a UNESCO, din anul 1991.Conform Radio Romania Cultural, Ziua mondiala a libertatii presei a fost instituita pentru a atrage atentia intregii lumi asupra importantei si obligatiei respectarii libertatii de exprimare, asa cum sunt ele stabilite in ... citeste toata stirea