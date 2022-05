Zona de picnic din Lunca Agesului va fi extinsa

Pitesti Fest 2022 va atrage, din nou, in Parcul "Lunca Argesului", vizitatorii, in perioada celor trei zile de manifestari prilejuite de editia a 30-a a Zilelor Municipiului Pitesti, eveniment care se va desfasura de vineri pana duminica.Spectacole de teatru si de dans, concerte extraordinare, parada papusilor, street food si multe alte evenimente vor avea loc in parcul devenit, deja, preferatul tinerilor pentru petrecerea timpului liber in natura, in sezonul cald. Pentru a beneficia din plin ... citeste toata stirea