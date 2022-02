11 competitii de inot in 2022

Federatia Romana de Natatie a stabilit calendarul competitional pe anul 2022. Forul condus de Camelia Potec va organiza in acest an 11 competitii. Intrecerile interne vor incepe in luna martie si se vor incheia in luna noiembrie. Datorita faptului ca Bazinul Olimpic din Pitesti este intr-un amplu proces de modernizare, orasul nostru nu a fost inclus pe harta competitiilor.Calendar competitional national inot 2022:1. Etape regionale - Copii 10-11 ani: 19-20.03.2022 CENTRE (Baia Mare, Bacau, ... citeste toata stirea