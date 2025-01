Accident, ACUM. Ambulanta implicata! Trafic complet blocat!Un accident rutier a avut loc in urma cu cateva minute in localitatea Mosoaia(zona intrare Adapost Canin), unde o ambulanta privata si alte 2 autoturisme au fost implicate intr-o coliziune violenta.Impactul a fost atat de puternic incat ambele vehicule au fost proiectate in afara partii carosabile.Traficul in zona este extrem de aglomerat, iar circulatia se desfasoara cu dificultate.Autoritatile recomanda soferilor sa evite zona ... citește toată știrea