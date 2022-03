Andrei Prepelita: "Presiunea este pe umerii Botosaniului"

Andrei Prepelita, antrenorul echipei FC Arges, pregateste in cele mai mici detalii marea finala pentru intrarea in play-off. Principalul gruparii din Trivale este convins ca FC Arges are forta si valoarea de a se impune in partida din aceasta seara.Tehnicianul le cere jucatorilor sai sa dea totul pe teren pentru a obtine victoria : "Ne bucuram ca am ajuns sa ne jucam sansa pana la final. Depindem numai de noi si vom merge la Botosani sa facem totul sa ne calificam. Adversarul este o echipa cu ... citeste toata stirea