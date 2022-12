Andrei Stoica, la debut

FotbalAntrenorul Marius Croitoriiu a inceput partida cu Universitatea Craiova cu trei juniori in teren. In afara de portarul George Micle si mijlocasul Alexandru Isfan, jucatori obisnuiti cu rigorile primul esalon, in teren s-a regasit si juniorul Andrei Stoica. Pentru pustiul in varsta de 16 ani a fost debutul la echipa de seniori a clubului din Trivale. Juniorul alb-violet a fost utilizat in primele 45 de minute, fiind schimbat la pauza cu Arnold ... citeste toata stirea