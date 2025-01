Arges: Accident langa LIDL, ACUM!

Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza in localitatea Stefanesti, in apropiere de LIDL, la doar cativa kilometri de municipiul Pitesti.Din primele informatii, in incident au fost implicate doua autoturisme. Din fericire, potrivit datelor disponibile pana la acest moment, nu s-au inregistrat rani grave sau persoane incarcerate.La fata locului au intervenit rapid pompierii, un echipaj medical al Serviciului de Ambulanta Arges si ... citește toată știrea