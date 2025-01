Bolojan face instructie cu angajatii si ii da afara!Presedintele Senatului, Ilie Bolojan, a fost huiduit in aceasta dimineata de angajatii institutiei in timpul unei conferinte de presa in care a anuntat reducerea numarului de posturi si reorganizarea organigramei.Decizia de a elimina aproape 180 de posturi a starnit un val de nemultumiri, culminand cu un protest spontan al angajatilor prezenti.In timpul conferintei, angajatii Senatului si-au exprimat nemultumirea fata de reorganizarea ... citește toată știrea