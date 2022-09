Curiozitati pescaresti

Pescuitul la babusca cu bolognezaDaca in tehnica de match la babusca inveti sa controlezi si sa echilibrezi o montura de distanta, laa inveti sa stapanesti puterea apei. Stilul se practica exclusiv pe ape curgatoare. Este un fel de tehnica hybrid din mai multe puncte de vedere. Imbina pescuitul la pluta la babusca cu varga si cu lanseta de match. Diferenta o face apa care este in miscare si impune particularitati asupra unei astfel de monturi. In acest stil de pescuit difera si tipul firului ... citeste toata stirea