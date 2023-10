Parlamentarii romani au decis oficial: carnea artificiala a fost interzisa in Romania. Conform legislatiei, acest produs nu va putea fi comercializat. Pentru ca nu si-au dorit sa fie luati prin surprindere, parlamentarii au decis sa interzica preventiv carnea artificiala si comercializarwa ei. Astfel, senatorii din comisia de agricultura au adoptat o serie de modificari in ceea ce priveste Legea carnii."In Romania inca mai crestem porci in batatura si mancam carnati", au argumentat alesii. ... citeste toata stirea