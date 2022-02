Evenimentele zilei

a" 1340: Prima mentiune documentara a Targului Siret.a" 1525: Francisc I al Frantei este invins in batalia de la Pavia de catre trupele imperiale germane. Suveranul francez cade prizonier in mainile lui Carol al V-lea.a" 1538: Tratatul de pace de la Oradea, prin care se pune capat luptelor dintre Ioan Zapolya si Ferdinand de Habsburg pentru stapanirea Transilvaniei.a" 1582: Papa Grigore al XIII-lea introduce o reforma a calendarului, care, in noua structurare, comporta o eroare de o zi la ... citeste toata stirea