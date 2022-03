In perioada 1-15 ma, Filarmonica Pitesti va fi gazda unei expozitii intitulate "Art & Passion". In cadrul expozitiei vor fi expuse lucrari proprii de grafica, desene in creion, carbune si pastel.Lucrarile care vor fi expuse la acest eveniment sunt realizate de Liviu Anca, un grafician foarte talentat. "Sunt un autodidact pasionat de aceasta arta. Am evoluat foarte mult prin munca, daruire si mult timp dedicat fiecarei lucrari in ... citeste toata stirea