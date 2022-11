Fasole verde la tigaie

Timpi de preparare:* Timp de preparare: 5 min* Timp de gatire: 15 min* Gata in: 20 minIngrediente:* 600 gr. fasole verde* 5 rosii medii* 6 catei de usturoi tocati* 3-4 cepe medii* sare, piper, marar si patrunjel tocat - dupa gustMod de preparare:Fasolea verde se taie in bucati de 2-3 cm si se opareste un pic in apa cu sare. Se da sub un jet de apa rece si se lasa la scurs. Ceapa se toaca marunt si se arunca in tigaia cu ulei incins, amestecand continuu.Cand devine ... citeste toata stirea