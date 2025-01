,,In etapa asta suntem pasnici, dar nu putem garanta viitorul!"

Astazi, un protest autorizat s-a desfasurat in Pitesti, in fata Institutiei Prefectului - Judetul Arges.Mitingul, la care au participat cateva sute de persoane, a fost organizat in urma nemultumirilor exprimate de cetateni fata de Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei care a anulat turul 2 al alegerilor prezidentiale.Detalii, AICI.Organizatorul protestului si, totodata, liderul AUR din Arges a multumit participantilor si a lansat o amenintare:,,Vreau sa va multumesc fiecaruia dintre ... citește toată știrea