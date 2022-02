Latovlevici: "Nu m-am gandit ca o sa ne bata"

Iasmin Latovlevici, eroul pitestenilor din partida cu Farul Constanta, era foarte fericit de reusita din partida cu marinarii. Fundasul prevede o lupta foarte incinsa pentru intrarea in play-off:"E o senzatie frumoasa, mai ales ca am obtinut cele 3 puncte intr-o deplasare grea, poate foarte grea pentru unii. Important e ca suntem acolo, sus si ca incercam sa facem tot ce putem sa terminam cu bine. Nu neaparat ca am stat la cutie, dar automat, cand joci in deplasare si mentinandu-se scorul 0-0, ... citeste toata stirea