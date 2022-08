Masina cu volan pe dreapta, gonea cu 125 km/h prin oras

Un vitezoman, in varsta de 29 de ani, a ramas pieton dupa ce a fost inregistrat gonind prin oras, cu 125 de kilometri la ora. Tanarul sofer, conducea un BMW cu volan pe dreapta, inscris in Marea Britanie.Acesta a fost prins de catre politistii Biroului Rutier Campulung care au desfasurat o actiune pentru prevenirea accidentelor, in special a celor produse pe fondul vitezei excesive, si pentru depistarea conducatorilor auto aflati sub influenta alcoolului sau a substantelor cu efect psihoactiv. ... citeste toata stirea