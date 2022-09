In ultima zi de mercato, FC Arges a anuntat transferul fotbalistului Geani Cretu. Mijlocasul in varsta de 22 de ani, venit de la Dinamo, a semnat cu alb-violetii un contract pana la sfarsitul acestui sezon competitional."Cluburile FC Arges si Dinamo Bucuresti au ajuns la un acord pentru imprumutul fotbalistului Geani Cretu pana la sfarsitul acestui sezon competitional. Mijlocasul in ... citeste toata stirea