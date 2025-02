Ninge si in Arges! Vreme ,,groaznica" zilele acestea!Vremea se schimba radical in estul tarii, unde Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ninsori si viscol valabil pana astazi la ora 18:00.Iarna s-a reinstalat brusc in ultimele ore, iar ploile din vest, nord si centru s-au transformat in lapovita si ninsoare, conform meteorologilor.Ninge si in PitestiNinsoarea a ajuns si in sud-est, inclusiv la Pitesti, cu sanse ridicate de formare a unui strat de zapada ... citește toată știrea