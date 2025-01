O moldoveanca urca pe scena politicii din Pitesti!Municipiul Pitesti are, de astazi, un nou consilier local.In urma cu putin timp, in cadrul sedintei extraordinare de astazi a Consiliului Local Pitesti, moldoveanca Natalia Dumitrache a depus juramantul pentru un mandat de patru ani, preluand oficial functia si urcand pe scena politicii din Pitesti.Reamintim, Dumitrache a fost aleasa in cadrul alegerilor locale din iunie 2024, candidand pe listele Partidului National Liberal (PNL). ... citește toată știrea