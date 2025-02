Pitesti. Arde o masina, acum, in Trivale: Alerta maxima!UPDATE, ora 20:47Incendiul din parcarea din Trivale nu s-a soldat cu victime, insa si un alt autoturism parcat in apropiere a fost afectat.Pompierii au intervenit rapid pentru a stinge focul si a preveni extinderea grava acestuia.Incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit si a afectat in proportie de 60% autoturismul, arzand compartimentul motor.Masina parcata alaturi a suferit pagube in proportie de 20%.Stirea initiala, ora 20: ... citește toată știrea