Pitesti. Drama ingrozitoare pe Autostrada: 2 oameni morti, acum!Update ora 13:23La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat in interiorul habitaclului autoturismului.Update ora 13:15Breteaua de iesire de pe Autostrada A1 catre zona Podul Viilor din municipiul Pitesti, eveniment rutier cu auto care a iesit in afara carosabilului, ulterior luand foc.Din primele date, doua persoane decedate se afla in interior.Politistii din cadrul Biroului Politie Autostrazi - ... citește toată știrea