Pitesti: Imagini EXCLUSIVE! A dat spargerea in Centru

Pitesti: Imagini EXCLUSIVE! A dat spargerea in CentruPolitistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 1 Politie Pitesti au retinut, pe 29 ianuarie, un tanar de 23 de ani, banuit de furt calificat si conducere fara permis.Ancheta a fost desfasurata sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti.Potrivit cercetarilor, in noaptea de 8 spre 9 decembrie 2024, in jurul orei 03:30, suspectul ar fi patruns prin efractie intr-un magazin de telefonie mobila situat in zona ... citește toată știrea