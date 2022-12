"Plecam cu sansa a doua!"

Meciul cu FCSB de astazi este tratat cu maxima seriozitate de antrenori si jucatori. Intr-o conferinta de presa tinuta la finalul saptamanii trecute antrenorul principal Marius Stoica si fundasul Adrian Scarlatache au vorbit despre aceasta partida."Ne asteapta un meci greu ca si celelalte de pana acum. Nu avem insa ce pierde... Incerca sa si luam punct sau puncte... Am avut si ghinion pana acum pentru ca am intalnit cele mai bune echipe din campionat si am fi putut avea punct sau puncte in ... citeste toata stirea