Politica, o curva! Domnule deputat Velcescu, cat costa o tradare?La finalul lunii ianuarie, ePitesti.ro dezvaluia un blat politic de proportii in Consiliul Local Pitesti: AUR, autoproclamati "lupii singuratici" ai opozitiei, au votat in favoarea PSD.De la revolutionari anti-sistem, la marionete obediente!Acum cateva luni, liderul AUR Arges, Bogdan Velcescu, se umfla in pene la Antena 3 Pitesti, tunand ca "AUR Arges va iesi din sala la votul pentru majoritati si viceprimari".Tot el, in ... citește toată știrea