Procurorii il vor in arest pe Dani Mocanu

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arges il vor in arest pe manelistul Dani Mocanu, judecatorii nu sunt insa de aceeasi parere. Ieri, la Curtea de Apel Pitesti a avut loc o noua confruntare procurori vs. judecatori. Vezi ce decizie a fost luata in privinta solistului.Dani Mocanu si fratele lui Nando Mocanu sunt inculpati intr-un dosar de tentativa de omor dupa ce alaturi de alti 6 prieteni s-au incaierat intr-o benzinarie de la Podul Viilor cu trei barbati. Scenele extrem de ... citeste toata stirea