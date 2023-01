Transportator neautorizat amendat!

Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Schitu Golesti au finalizat verificarile privind activitatile de transport material lemnos efectuate de catre un barbat, de 30 de ani, din Berevoesti, care nu are calitatea de transportator autorizat pentru aceasta activitate, anunta IPR Arges.In urma verificarilor efectuate in aplicatia SUMAL 2.0, s-a stabilit ca in perioada 10 august-17 decembrie 2022, cel in cauza ar fi efectuat, cu autoutilitarele, mai multe transporturi de material lemnos, ... citeste toata stirea