Trimis in judecata pentru loviri si alte violente

Miercuri, politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 3 Politie Pitesti au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunilor de loviri sau alte violente (doua acte materiale) si tulburarea ordinii si linistii publice. Din verificari, s-a stabilit ca in ziua de 18 noiembrie, in jurul orei 10:00, un barbat de 35 de ani, din Pitesti, ar fi agresat pe fosta concubina, de 29 de ani, pe ... citeste toata stirea