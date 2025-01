Urgenta la sediul Politiei Arges, acum!

Urgenta la sediul IPJ Arges, acum!Un echipaj medical al serviciului de Ambulanta Arges se afla acum la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Arges.Colonelul in rezerva Cecilia Marilena Tatia, liderul Filialei Arges a Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual din Romania (SNPPC), a inceput un protest extrem si este monitorizata de paramedici in permanenta.https://epitesti.ro/wp-content/uploads/2025/01/saj-greva-foamei.mp4Aceasta a intrat in refuz de hrana pe ... citește toată știrea