VIDEO/Accident, ACUM, in Pitesti: Doua persoane ranite!Un accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme s-a produs in municipiul Pitesti, in urma cu putin timp.Incidentul a avut loc pe bulevardul Petrochimistilor (zona Autobaza).Intervin pompierii de la Detasamentul Bradu cu o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD de prim ajutor ... citește toată știrea