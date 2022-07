Viorel Dobrin, campionul absolut al Romaniei la skandenberg!

Weekend-ul trecut, in Ardeal, a avut loc cel mai mare campionat de skandenberg la nivel national si anume Campionul Campionilor, concurs care a avut drept scop descoperirea celui mai puternic sportiv din skandenbergul romanesc.Concursul a avut loc in Maramures-Baia Sprie, locul unde s-au intalnit "greii" skandenbergului national. Argeseanul Viorel Dobrin, presedintele si antrenorul clubului care ii poarta numele , ARMBENDERS-Viorel Dobrin, a reusit sa se impuna in fata tuturor fiind neinvins ... citeste toata stirea