Amezi de peste 76 mii lei date de DSV

Luna trecuta, in urma controalelor efectuate, pentru neconformitatile constatate, consilierii DSVSA Arges au aplicat conform legii 19 sanctiuni contraventionale.De asemenea au fost aplicate si 6 avertismente scrise. Amenzile date de DSV au fost urmatoarele: # 6 amenzi in valoare de 24 800 lei pentru comercializarea directa catre consumatorul final a produselor alimentare si a hranei pentru animale in spatii necorespunzatoare sau neaprobate sanitar veterinar si fara respectarea conditiilor de