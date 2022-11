Antrenorul, prezentat!

Noul antrenor principal al Mioveniului, Marius Stoica a fost ieri prezentat de presedintele CD al clubului, in cadrul unei coferinte de presa tinuta la Stadionul Orasenesc."Acum cateva zile am incheiat colaborarea cu Stoican si cei doi colaboratori ai sai, Verdes si Dolha. Ne-am despartit amiabil... Desi au avut o clauza ca in 9 meciuri, pana la finalul turului din momentul preluarii trebuie sa faca un anumit numar de puncte, i-am mai lasat si dupa, dar din pcaate nu au venit punctele. Asa ca ... citeste toata stirea