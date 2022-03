Au pierdut la un gol diferenta!

Echipa de handbal feminin a CS Dacia Mioveni a pierdut la un gol diferenta meciul de acasa, din Sala Sporturilor cu echipa de pe locul 6, Minaur Baia Mare.Oaspetele au fost intr-o forma mai buna in prima repriza, cand ua condus permanent si s-au distantat, la pauza la 17-13. In repriza secunda, argesencele au revenit, au condus jocul si au reusit sa fie la egalitate cu doua minute inainte de final, 23-23. Minaur a inscris insa in ultimele 90 de secunde iar Dacia a ratat ultima aruncare a ... citeste toata stirea