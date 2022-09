Timpi de preparare:* Timp de preparare: 20 min* Timp de gatire: 40 min* Gata in: 60 minIngrediente:* 2 pulpe pui* 1 piept de pui* 1 legatura albitura pentru supa* 1 ardei gras rosu* 1 ardei gras verde* 2 ciuperci albe* 1 morcov* 1 telina mica* sare dupa gustMod de preparare:Ciorba dreasa seamana un pic cu cea radauteana, insa nu are otet.Uite cat de simplu este sa faci o astfel de ciorba buna:1. Carnea bine spalata si portionata se pune la fiert in apa rece cu ... citeste toata stirea