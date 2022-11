Constantin Schumacher: "Am castigat un punct"

Antrenorul Constantin Schumacher s-a declarat multumit cu punctul luat de FC Arges in deplasarea de la Universitatea Cluj. Tehnicianul spune ca pitestenii puteau pleca cu toate punctele puse in joc daca Garita fructifica acea mare ocazie de gol din repriza secunda.Principalul gruparii din Trivale spune ca dupa cele trei etape care au mai ramas de jucat pana in pauza de iarna se va trage linie si se va sti daca FC Arges va continua lupta pentru play-off: "Felicit echipa pentru ca au avut o ... citeste toata stirea