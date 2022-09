Curiozitati pescaresti

Alegerea carligului in functie de specia tintaDaca am decis ca vom pescui la crap, trebuie sa investigam si la ce dimensiune se regasesc in bazinul tinta. Media crapilor rezolva o prima variabila a ecuatiei. Generalizand, carlige de feeder cuprinse intre marimile 12 (cel mai mic) si 6 (cel mai mare) sunt suficiente. Daca media pestilor este 1.5 Kg ne restrangem conul de selectie intre 10 si 8 ca marimi. Crapii de pana in 1.2 Kg merg in zona 12 si 10. Ce sare de 2 kg ca medie permite 6 si 8. ... citeste toata stirea