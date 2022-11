Eugen Neagoe: "Am dominat copios acest joc"

Eugen Neagoe, antrenorul Universitatii Cluj s-a declarat nemultumit de rezultat, la finalul partidei cu FC Arges, incheiata la egalitate, 1-1.Tehnicianul ardelenilor considera ca "Sepcile rosii" ar fi meritat sa se impuna avand in vedere numarul mare de ocazii avute de echipa sa: "I-am felicitat pe jucatori pentru atitudine, pentru jocul pe care l-am facut in aceasta seara. Cred ca ne-am dominat adversarul in totalitate. Nu ne-au pus probleme, chiar daca in prima repriza au avut o posesie. Am ... citeste toata stirea