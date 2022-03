Evenimentele zilei

a" 856: Mihail al III-lea, imparat al Imperiului Bizantin, rastoarna regenta mamei sale, imparateasa Teodora (sotia lui Teofilos) cu sprijinul nobilimii bizantine.a" 933: Henric I al Germaniei ii invinge pe maghiari in Batalia de la Riade in apropiere de raul Unstrut.a" 1493: Cristofor Columb se intoarce in Spania dupa prima sa calatorie in America.a" 1545: Prima reuniune a Conciliul Tridentin.a" 1781: Astronomul francez Pierre Mechain descopera cele trei galaxii spirale Messier 98, ... citeste toata stirea