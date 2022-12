In minivacanta sute de pacienti au ajuns la UPU Arges

In loc de distractie si de zile linistite, peste 700 de argeseni au avut parte de suferinta si de investigatii medicale, in minivacanta de 1 Decembrie. Au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Arges, cu trasumatisme, afectiuni respiratorii, dar si tentative de suicid.769 de pacienti s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean din Pitesti (SJUP) in minivacanta de 1 Decebrie. Dintre acestia, 172 au ramas internati, se ... citeste toata stirea