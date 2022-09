Lasagna cu varza

Timpi de preparare:* Timp de preparare: 15 min * Timp de gatire: 40 min * Gata in: 55 minIngrediente:* 6 foi lasagne * 1 varza mica creata * 300 gr. pastrama feliata * sare * piper * 4 rosii * 40 gr. unt * 40 gr. faina * 0.5 litri supa de legume * 200 gr. smantana * nucsoara pisata * 2 linguri ulei * 1 ou * 4 linguri parmezan rasMod de preparare:Se fierb pastele conform instructiunilor de pe pachet. Se incinge cuptorul. Varza se spala, se desface in foi si se opareste in apa cu sare. ... citeste toata stirea