Liviu Ciobotariu: "Un punct castigat"

FC Voluntari a reusit sa plece cu un punct de la Pitesti dupa ce terminat la egalitate, 0-0, partida din Trivale cu FC Arges.Liviu Ciobotariu, antrenorul Voluntariului s-a declarat multumit de acest rezultat care consolideaza locul de play-off al ilfovenilor: "Este un punct castigat in deplasare si mentine sansele pentru play-off. Este bine ca nu am pierdut si avem un moral bun. Am reusit un rezultat care ne tine la 5 puncte de Arges si de Farul, ... citeste toata stirea