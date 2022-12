Marius Croitoru: "Am crezut in sansa noastra"

FC Arges s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa victoria de miercuri seara, pe teren propriu, cu Universitatea Craiova, scor 2-1, in ultima runda a grupei D. Antrenorul Marius Croitoru afirma ca Liga 1 este prioritatea lui, dar Cupa Romaniei este importanta pentru clubul din Trivale.Croitoru a tinut sa-si felicite jucatorii pentru ca au crezut in sansa lor: "Am facut multe schimbari, am avut trei juniori in primul 11. E clar ca lucrurile nu au mers pe calea pe care am ... citeste toata stirea