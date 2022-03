Pandemia bate in retragere?!

Situatia cazurilor de coronavirus este una favorabila, daca luam in calcul ca ieri au fost numai 77 cazuri de noi infectari, cu 61 mai putine fata de duminica, fiind o scadere semnificativa. De asemenea, rata infectarii scade constant. O veste buna este si faptul ca in sectiile ATI mai sunt numai 20 de pacienti in stare grava, cu 5 mai putini fata de ziua anterioara. Se pare ca pandemia bate in retagere! Institutia Prefectului Arges informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Directia de ... citeste toata stirea