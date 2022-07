Peste 100 de scoli fara paza sau sisteme de supraveghere

Din cele 500 de unitati de invatamant din judetul Arges, 145 nu sunt dotate nici cu sisteme de supraveghere nici cu paza. Este ingrijorator, avand in vedere ca in multe scoli au avut loc evenimente nedorite: agresiuni, bullying, au patrus elevi inarmati cu diverse arme albe. Prefectul ii indeamna pe directorii unitatilor sa faca demersuri pentru a creste siguranta in scoli."145 de unitati de invatamant preuniversitar din judetul nostru nu au paza si nici sisteme de supraveghere. Un lucru ... citeste toata stirea