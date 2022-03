Rata infectarii cu COVID 19 a scazut sub 2

Numarul de infectari cu SARS CoV-2 este tot mai mic de la o zi la alta. Ieri au fost 18 cazuri noi, fata de 22 cate au fost inregistrate duminica. La nivel national au fost 2.087 cazuri noi de coronavirus inregistrate in 24 de ore.In Arges, numarul total de cazuri de coronavirus a ajuns la 72.969. Ieri au fost raportate 18 cazuri noi, cu 4 mai putine fata de duminica atunci cant erau 22. Rata infectarii este in scadere si a ajuns la 1.71 la mia de locuitori. Ieri, in judetul nostru erau 68 de ... citeste toata stirea