Regulament nou pentru produsele medicinale veterinare

Trebuie respectat in ArgesSi in Arges a intrat in vigoare si se aplica noul regulament privind produsele medicinale veterinare (Regulamentul (UE) 2019/6). Actul normativ european impune ca antimicrobienele sa nu fie utilizate in mod obisnuit sau pentru a compensa igiena precara, cresterea necorespunzatoare a animalelor sau managementul defectuos al fermei.Astfel, intr-o informare facuta de DIrectia Sanitar Veterinara Arges, se aduc la cunostinta fermierilor, medicilor veterinari si nu numai ... citeste toata stirea