Schumacher: "Nu putem emite pretentii cu un joc asa slab"

Dupa partida cu FC Botosani, pierduta de pitesteni, scor 0-2, antrenorul Constantin Schumacher a recunoscut ca FC Arges nu merita sa obtina nici macar un punct in acest meci. Desi echipa noastra a intrat in hora retrogradarii, tehnicianul are incredere in continuare in lotul pe care il are la dispozitie.Schumacher le cere jucatorilor sa trateze cu maxima seriozitate fiecare partida pentru a putea iesi din zona minata a clasamentului: "Dupa acest meci de lupta nu am ce sa spun. Echipa adversa ... citeste toata stirea