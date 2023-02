Strada blocata pentru efectuarea unor lucrari de canalizare

Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti informeaza locuitorii din zona strazii Dimitrie Butculescu cu privire la faptul ca in perioada care urmeaza se vor executa lucrari pentru reabilitarea retelei de canalizare, fiind posibila restrictionarea traficului rutier in zona mentionata pe o perioada de aproximativ 30 de zile, in intervalul orar 07:30 - 17:30. "Lucrarile de reabilitare a retelei de canalizare sunt executate in cadrul Contractului de lucrari nr. 270/2022 - CL5.3 - "Reabilitarea si ... citeste toata stirea