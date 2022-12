Trei soferi prinsi bausi la volan

In noaptea de 09 spre 10 decembrie a.c., in jurul orei 01:30, politistii din cadrul Politiei Orasului Mioveni au depistat un barbat de 35 de ani, din Mioveni, care conducea un autoturism, pe raza localitatii de domiciliu, in timp ce se afla sub influenta alcoolului. Ionut S. a fost pus sa sufle in etilotest. Avand in vedere ca, in urma testarii a rezultat o valoare de 0,83 mg/l alcool pur in aerul expirat, barbatului i-au fost recoltate probe biologice de sange, in vederea stabilirii ... citeste toata stirea